رسميا.. الاتحاد الإسباني يحسم الجدل في شكوى أوساسونا ضد برشلونة

حسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجدل في شكوى نادي أوساسونا ضد برشلونة، بسبب مشاركة إينيجو مارتينيز مدافع البلوجرانا في المباراة التي جمعت الفريقين، الشهر الماضي في الدوري الإسباني.

وكان أوساسونا استند في شكواه إلى لوائح الفيفا التي تمنع أي لاعب تعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي من المشاركة مع ناديه قبل مرور خمسة أيام من آخر مباراة خاضها منتخب بلاده.

مدافع برشلونة ضمن القائمة الأولية للمنتخب الإسباني، لكن بعد فحص طبي أجراه برشلونة، تقرر استبعاده من معسكر إسبانيا يوم 17 من الشهر الجاري.

رفض شكوى أوساسونا

ووفقًا للصحفي بشبكة سكاي سبورتس فابريزو رومانو، فإن الاتحاد الإسباني رفض شكوى أوساسونا، واعتمد فوز برشلونة باللقاء رسميًا.

وأضاف أن الاتحاد الإسباني يرى أن مشاركة إينيجو مارتينيز قانونية، بينما من المتوقع أن يستأنف أوساسونا القرار مجددًا.

يذكر أن برشلونة فاز على أوساسونا بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاح المركز الثاني.