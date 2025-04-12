لامبورجيني ودوكاتي تكشف النقاب عن دراجتها الجديدة .. بهذا السعر

كشفت لامبورجيني ودوكاتي عن أحدث تعاون بينهما في مجال الدراجات النارية، وهي الدراجة صاحبة اللقب "Ducati Panigale V4 Lamborghini"، والتي تنطلق بمظهر مميز، مع سعر ينتمي إلى الفئة الفاخرة.

إصدار محدود وقدرات فائقة لمحرك Ducati Panigale V4 Lamborghini

تنطلق دراجة Ducati Panigale V4 Lamborghini بعدد محدود يقدر بـ 63 نسخة فقط، وتتميز هذه الدراجة بقدرات فنية عالية الأداء حيث تضم محرك بسعة 1.103 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 207 حصانا، مما يمنحها قدرة فائقة في التسارع.

Ducati Panigale V4 Lamborghini

تصميم مميز لدراجة Ducati Panigale V4 Lamborghini

جاءت الدراجة Ducati Panigale V4 Lamborghini بمقاعد مستوحاة من أبقونة لامبورجيني ريفولتو، مع عجلات مصنوعة من الألومنيوم، ودعامات جانبية بالإضافة إلى حاجب للرياح بلاستيكي شفاف، وهيكل خارجي يعزز من الطابع الرياضي مصنوع من ألياف الكربون، ومصابيح أمامية ذات إطلالة تتسم بالشراسة.

Ducati Panigale V4 Lamborghini

تقدم الدراجة Ducati Panigale V4 Lamborghini بغطاء وحامل مطابقين للتصميم الخاص بها، بالإضافة إلى شهادة أصلية، ووزن كلي يقدر بـ 408 أرطال ما يعادل 185 كيلوجرام، إلى جانب إمكانية الحصول على سترة وبدلة ركوب جلدية وخوذة رأس بإصدار محدود.

Ducati Panigale V4 Lamborghini

سعر دراجة "Ducati Panigale V4 Lamborghini"

قدمت دراجة "Ducati Panigale V4 Lamborghini" بقيمة تبدأ من 78.400 دولار أمريكي، بينما يصل سعر الفئة Speciale Clienti إلى 100.400 دولار أمريكي.