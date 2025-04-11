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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اندلاع حريق في أشجار بجوار الوحدة المحلية بقرية القصر بمطروح .. صور

حريق في احدا الأراضي بمطروح
حريق في احدا الأراضي بمطروح
ايمن محمود

اندلع حريق، مساء اليوم الجمعة، في عدد من الأشجار المجاورة لمقر الوحدة المحلية بقرية القصر التابعة لمركز ومدينة مطروح، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.

تمكنت من السيطرة علي الحريق  بالكامل قبل امتداده إلى المباني المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

من ناحية اخري وفي وقت سابق أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود التعاون مع لجنة وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة،مع تلقي وزيرة التنمية المحلية  تقريرًا حول جهود  المرور الميدانى للجنة.

 
جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد لكلا من المهندس بدر عبدالسيد بوزارة التنمية المحلية والمستشار محمد عمران  بوزارة التخطيط  أعضاء  لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة.

تم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية ،مع قيام  اللجنة  بمرافقة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام  بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة ، بالتعريف باجراءات الإسراع في حصر وتسجيل المتغيرات المكانية وربط الرد على منظومة التسجيل بالموقف ، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وكانت دكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أكدت أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد علي تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم  لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى  وإزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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