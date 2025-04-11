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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة الأشقاء المكفوفين: حلمي أن يؤم ابني المصلين في الحرم الشريف

والدة الأشقاء المكفوفين
والدة الأشقاء المكفوفين
يوسف أيمن

عبّرت السيدة ثريا مزيد، والدة الأشقاء المكفوفين أصحاب الإنجازات الملهمة، عن فخرها الكبير بابنها محمد أحمد حسن، طالب الثانوية الأزهرية، الذي يؤم المصلين في الجامع الأزهر، قائلة إنها تتمنى أن تراه يومًا يؤم المصلين في الحرم المكي.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" على قناة DMC،: "دخلت الجامع الأزهر لأول مرة في حياتي، وكان ابني محمد هو الإمام.. لحظة ما تتوصفش".

"ربنا أكرمني بثلاثة من أصحاب البصيرة"

وأضافت: "ربنا رزقني بثلاثة من ذوي البصيرة، محمد وأشقاؤه، صحيح كنت مصدومة لما عرفت إن محمد كفيف، لكن كان عندي إيمان إن ربنا هيعوضني، وفعلاً أكرمني بيه وبأخواته".

"قالولي ما تبصيش فيه.. قلت يا رب منه عشرة"

وروت الأم موقفاً مؤثراً خلال فترة حملها، قائلة: "أحد الأقارب قال لي: ما تبصيش فيه عشان ما تجيبيش زيه، قلت: اللهم بارك، يا رب منه عشرة بس يكون فيهم لسان يذكر الله.. عمري ما اعترضت إنه كفيف، وعمري ما عاملت أولادي كأنهم مختلفين".

"نفسي نطلع عمرة كلنا.. وماليش أحلام غير تفوقهم"

واختتمت حديثها بتأكيد أن حلمها الوحيد في الدنيا هو أن ترى أبناءها متفوقين، مضيفة: "نفسي أطلع عمرة معاهم كلنا كعيلة.. مش عايزة حاجة من الدنيا غير أشوفهم في أحسن حال، ومحققين اللي نفسهم فيه".

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