رمز النجاح وجماهيره تحصنه من شر الحاسدين.. سعر خرافي لساعة محمد صلاح

أثار نجم الكرة المصرية محمد صلاح جدل واسع خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد توقيع عقده الجديد مع ليفربول.

ولم يكن توقيع عقده مجرد حدث رياضي عادي، بل كان بداية جدل واسع حول ارتداء محمد صلاح ساعة يد فاخرة، خطفت أنظار الجميع وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

تحصنه من شر الحاسدين

أصبح الجدل حول ساعة محمد صلاح محرك لحب جمهوره ومتابعيه ليس فى مصر فقط، ولكن فى جميع العالم.

أثبت لاعب الكرة المصري محمد صلاح أنه يتربع فى قلوب محبية قبل الملاعب، أصبح أكثر من مجرد نجم رياضي، بل رمز للنجاح والإصرار.

رمز للنجاح والجدل

ساعة محمد صلاح التي أصبحت رمزًا للنجاح والجدل

عقب ظهور لاعب الكرة المصري بساعة اليد الفاخرة، إنهالت عليه التعليقات، والتحاصين من قبل جمهوره ومحبيه.

جماهيره تحصنه من شر الحاسد

ينتشر في عالم الرياضة، الكثير من الحسد والانتقادات فهي سريعا ما تلاحق النجوم، ولكن على عكس المألوف فقد كان محمد صلاح دائمًا محصنًا بحب جماهيره.

وجاءت التعليقات على إرتداء محمد صلاح لساعة باهظة الثمن ذات ماركة وهو يمضي عقده مع فريق الكرة ليفربول، الأتي :

إخلاص متولي قالت ومن شر حاسد إذا حسد يستاهل احلى واجمل حاجة ده فخر العرب ربنا يحميه ويبارك فية.

أما غفرانك يالله قالت ربنا يزيد ويبارك له في رزقه انسان محترم وبيعمل خير كتير.

ومحمدسعيد رمضان اضاف لا اله إلا الله..ربنا يبارك فيه ويحفظه من كل شر...يا ناس ياهوه بلاش نقر فى الأرزاق وادعوا له بأن يزيده ربه ويبعد عنه العين والحسد.

Mohamed Elgazzar: يستاهل كل خير مجتهد ورافع اسم مصر.

أثارت كل هذه الردود وغيرها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الجدل لتثبت ان لاعب الكرة المصري، حقق نجاحا كبيرا يجعله يتربع فى قلوب محبية وملاعب كرة القدم.

ويُعد محمد صلاح، صاحب 32 عاما، من أهم أساطير لاعبي النادي الإنجليزي، فقد أحرز 243 هدف في 394 مباراة وذلك من تاريخ انضمامه في 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ساعة استثنائية من ريتشارد ميل

ساعة محمد صلاح النادرة من ماركة Richard Mille السويسرية الفاخرة، بسعر مبالغ فيه، نحو 725,000 جنيه إسترليني.

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

تميزت الساعة بعلبة من التيتانيوم بدرجة 5، المعروف بمتانته وخفة وزنه ومقاومته للتآكل وتعتبر الساعة تحمل اسم RM 17-02 Tourbillon Titanium، وهي واحدة من أرقى تصاميم الشركة.