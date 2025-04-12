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ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
أسماء عبد الحفيظ

ساعة محمد صلاح ..أنهي نجم الكرة المصرية محمد صلاح في خطوة حاسمة كل التكهنات، حيث وقّع عقد جديد مع نادي ليفربول ينتهي فى عام 2027، أى بعد عامين من الآن، ليواصل مسيرته الناجحة مع الريدز.

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

 خطف نجم كرة المصرية محمد صلاح الأنتظار وذلك خلال الحفل الرسمي، الذى جاء إعلانه صباح الجمعة، بإطلالة أنيقة تزيّنت بساعة فاخرة لافتة للأنظار وسريعا أصحبت حديث السوشيال ميديا.

ويُعد محمد صلاح، صاحب 32 عام، من أهم أساطير لاعبي النادي الإنجليزي، فقد أحرز 243 هدف في 394 مباراة وذلك من تارخ انضمامه في 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وحصد محمد صلاح من خلال مسيرته مع ليفربول، ثمانية ألقاب، كما أحتل المركز الثالث، في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

كما يُعتبر محمد صلاح أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدرب آرني سلوت، حيث لقب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

التزم محمد صلاح الصمت أمام وسائل الإعلام، بالرغم من قرب نهاية عقده السابق فى الصيف الماضي، و قبل أن يحسم النادي الأمور ثم إعلان التجديد مقابل راتب أسبوعي يبلغ 380 ألف جنيه إسترليني.

ساعة استثنائية من ريتشارد ميل

خطف نجم الكرة المصري الأنظار بساعة فاخرة باهظة الثمن خلال مراسم توقيع العقد، حيث ارتدى ساعة نادرة من ماركة Richard Mille السويسرية الفاخرة، بسعر مبالغ فيه، نحو 725,000 جنيه إسترليني.

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

تميزت الساعة بعلبة من التيتانيوم بدرجة 5، المعروف بمتانته وخفة وزنه ومقاومته للتآكل وتعتبر الساعة تحمل اسم RM 17-02 Tourbillon Titanium، وهي واحدة من أرقى تصاميم الشركة.

 تم إطلاق هذا الطراز  من الساعات لأول مرة عام 2022 بإصدار محدود يضم 30 قطعة فقط من كل لون الأبيض والأزرق.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

 أصبحت ساعة محمد صلاح حديث رواد السوشيال ميديا وأنهالت عليه التعليقات بالمباركة على العقد الجديد والإلتفات لفخامة الساعة وأنها تتمتع بذوق راقي وكلاسيكي، مميز يجعلها إختيار موفق لنجم الكرة المصري.

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

و برغم الجدل، رأى كثيرون أن لاعب الكرة محمد صلاح المعروف بتواضعه ومشاركته في العديد من المبادرات الخيرية، له مطلق الحرية الكاملة، للتعبير عن نفسه، وأختيار المناسب له وأحدث الصيحات وخاصة بعد سنوات من التألق والالتزام داخل وخارج الملعب.

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ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

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