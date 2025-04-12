اسطورة مصرية.. تعليق ناري من عمرو أديب على تجديد محمد صلاح مع ليفربول

علق الإعلامي عمرو أديب، على تجديد اللاعب الدولي محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الانجليزي، عقده مع نادي ليفربول لمدة عامين.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن خبر تجديد محمد صلاح لنادي ليفربول قالب العالم وحديث الرياضة وكرة القدم العالمية

ومحمد صلاح رفض الخروج من ليفربول.



وتابع عمرو أديب، أن الملك المصري محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول لمدة عامين، ومحمد صلاح يرفع رأس مصر من جديد عالميا.



وأكمل عمرو أديب، أن :"ربنا يبارك لك وتفضل على القمة وانت اسطورة مصرية حقيقية ومحمد صلاح مش هيتكرر تاني، محمد صلاح لاعب كرة قدم يقرأ كتب في مختلف مجالات الحياة".