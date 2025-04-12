انطلاق حملة «ألف يوم ذهبية تبدأ بخطوة» بمدن دمياط

عقدت مديرية الصحة بدمياط اجتماعا مع مسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية بمحافظة دمياط، بمكتب وكيل المديرية للشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بدمياط، مع الدكتورة أماني القرش، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتورة تسنيم مايلو، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية.

تم خلال الاجتماع التجهيز لخطة حملة "ألف يوم ذهبية تبدأ بخطوة"، والتي سيتم تنفيذها على مرحلتين: المرحلة الأولى من 26 أبريل حتى 30 أبريل بمركزى فارسكور ودمياط، والمرحلة الثانية من 4 مايو حتى 8 مايو بمركز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا.

كما تم عقد اجتماع بمركز صحة المرأة بجميع فرق إشراف الإدارات مع فريق إشراف المديرية لبحث خطط الإدارات وتذليل العقبات للتجهيز للحملة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم صحة الأسرة المصرية والارتقاء بمستوى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.