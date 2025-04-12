صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من العام.. تفاصيل

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا، وذلك لما له من اهمية محورية، متابعا: الدولة عملت على توفير وتطوير العديد من المشروعات المتعدةة لتطوير القطاع الزراعي وتحسين استغلال الموارد المتاحة.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن وزارة الزراعة تعمل على فتح أسواق خارجية للمنتجات الزراعية المصرية، حيث وصلت صادرات مصر الزراعية في الربع الأول من العام إلى 2.7 مليون طن.

واسترسل: الموالح المصرية لا تزال على قائمة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلى البطاطس، متابعا: تمكنا من تصدير ما يقارب من مليون 328 ألف طن من الموالح وما يقارب من نصف مليون طن من البطاطس، ومايقارب من 96 ألف طن من الفاصوليا خلال الربع الأةل من العام.

وأوضح أن مصر تعد الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث تصدير الفراولة المجمدة، بالإضافة إلى العديد من الصادرات الزراعية الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة المحاصيل المصدرة للخارج خلال الفترة القادمة.