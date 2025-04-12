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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل 20 مليون .. الأهلي يبدي مرونة في مفاوضاته مع رامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، كواليس جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع مدافع الفريق رامي ربيعة لتجديد عقده.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “النادي يبدي مرونة في مفاوضاته مع رامي ربيعة لتجديد عقده ويعرض ٢٠ مليون جنيه في الموسم بدلا من ١٦ مليون علما بأن اللاعب طلب الحصول على ٢٥ مليون”.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز  والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي و بيراميدز السابعة  مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.


قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

وتشهد قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، تواجد 21 لاعبًا واستمرار غياب التونسي علي معلول، بالإضافة لعدم تواجد مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد، وتأتي القائمة كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.
خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، محمد عبد الله.
خط الهجوم: وسام أبو علي، نييتس جراديشار.

وأعلن المعلق رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.
وقال  رؤوف خليف : "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

ترتيب الفريقين بالدوري

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة بـ42 نقطة.

الإعلامي أحمد حسن رامي ربيعة النادي الأهلي الأهلي و بيراميدز الأهلي قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

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