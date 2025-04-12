إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25 ، والتى تستمر حتى 24 إبريل الجاري، ووصلت إلى إزالة 57 حالة تعدى بمساحة 25 ألف و 335 م2 .

وكلف المحافظ بضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 50 حالات تعدى بمساحة 21 ألف و 960 م2 بنطاق أحياء جنوب وشرق والصداقة الجديدة

وشارك فى فعاليات الحملات المكبرة الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إزالة ورفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع والميادين بالعديد من المناطق والأحياء السكنية ، والتى من بينها المحمودية والشيخ هارون ، وشارع المطار ، والسوق السياحى القديم وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وشرطة المرافق برئاسة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، مدعمين بـ 7 سيارات و 2 لودر .

وأسفرت جهود هذه الحملات عن إزالة ورفع أكثر من 230 حالة إشغال ، ومخالفة ، فضلاً عن رفع العديد من الباعة الجائلين ، وشملت الحالات إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية لمخالفتهم للترخيص ، وضبط أكثر من 60 فاترينية ، وشادر مخالف .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازى مع ما يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان يتم تنفيذ حملات إزالة ورفع للإشغالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل العمل على تفريغ الأسواق والشوارع من العشوائية والباعة الجائلين ، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من التنقل فى سهولة ويسر .

وشدد المحافظ على مواصلة وتكثيف الجهود على مدار اليوم سواء فى الفترة الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات ، مع القيام بالمتابعة اللحظية لعدم عودتها مرة أخرى ، وللحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى بالشكل المطلوب .