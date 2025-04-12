قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة أسعار البنزين..رئيس موازنة النواب يكشف موعد رفع الدعم عن الوقود
وضع مزري.. أسامة عبد الحي يفضح محاولات تفتيت اتحاد الأطباء العرب
مدبولى يتفقد تطوير مداخل مارينا 1 و2 و3 بالساحل الشمالي
لمتابعة نسبة الإنجاز.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا 8
الوزراء: شركات عالمية لإدارة الشقق الفندقية بالمدينة التراثية في العلمين
دعاء الأيام البيض وفضل صيامها.. نافذة إيمانية تتجدد كل شهر
برفقة أمينة أردوغان.. زوجة أحمد الشرع تثير تفاعلاً واسعاً بعد ظهورها في تركيا | فيديو
حضر العزاء بـ سكوتر.. صورة تامر هجرس تريند السوشيال ميديا
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي بقصر الاتحادية
البترول: 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في الصحراء الغربية
الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو
«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتمانى إلى «مستقرة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25 ، والتى تستمر حتى 24 إبريل الجاري، ووصلت إلى إزالة 57 حالة تعدى بمساحة 25 ألف و 335 م2 .

وكلف المحافظ بضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 50 حالات تعدى بمساحة 21 ألف و 960 م2 بنطاق أحياء جنوب وشرق والصداقة الجديدة

وشارك فى فعاليات الحملات المكبرة الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورؤساء ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إزالة ورفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع والميادين بالعديد من المناطق والأحياء السكنية ، والتى من بينها المحمودية والشيخ هارون ، وشارع المطار ، والسوق السياحى القديم وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وشرطة المرافق برئاسة الرائد أحمد مدنى ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، مدعمين بـ 7 سيارات و 2 لودر .

وأسفرت جهود هذه الحملات عن إزالة ورفع أكثر من 230 حالة إشغال ، ومخالفة ، فضلاً عن رفع العديد من الباعة الجائلين ، وشملت الحالات إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية لمخالفتهم للترخيص ، وضبط أكثر من 60 فاترينية ، وشادر مخالف .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوازى مع ما يتم تنفيذه داخل مدينة أسوان يتم تنفيذ حملات إزالة ورفع للإشغالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة من أجل العمل على تفريغ الأسواق والشوارع من العشوائية والباعة الجائلين ، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من التنقل فى سهولة ويسر .

وشدد المحافظ على مواصلة وتكثيف الجهود على مدار اليوم سواء فى الفترة الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات ، مع القيام بالمتابعة اللحظية لعدم عودتها مرة أخرى ، وللحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص

أسعار أسطوانة البوتجاز الجديدة للمستهلك بعد الزيادة

أسعار أسطوانة البوتجاز الجديدة للمستهلك بعد الزيادة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

ترشيحاتنا

التخطيط

المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات

الجهار

المركزي للتعمير يتفقد مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"

باسل

جهاز تنمية المشروعات يلتقي بشباب الجامعات في 8 محافظات لتشجيعهم على ريادة الأعمال

بالصور

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رمز النجاح وجماهيره تحصنه من شر الحاسدين.. سعر خرافي لساعة محمد صلاح

ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين

فيديو

تامر هجرس

حضر العزاء بـ سكوتر.. صورة تامر هجرس تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد