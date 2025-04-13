فستان لافت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت نرمين الفقي، مرتديه فستان طويل ولافت باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم مميز وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نرمين الفقي، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار امر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريق انسيابية وجذابة لتكشف عن جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة نرمين الفقي