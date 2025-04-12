قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الصين: لا نخاف ومعاداة العالم تؤدي للعزلة
شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء
عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس "فيديو"
تمرد داخل وحدات إسرائيلية.. ودعوات لإعادة المختطفين ووقف الحرب
مدبولي يسأل عن وحدات العلمين.. ووزير الإسكان: سلمنا 6396 وحدة بالمرحلة الأولى
رئيس الوزراء يتفقد الموقع العام لمشروع كورنيش الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد وحدات مبادرة «بيتك في مصر» بمنطقة الأبراج الشاطئية
الصين تفرض رسوما جمركية مضاعفة على المنتجات الأمريكية ردا على "التنمر الاقتصادي"
قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز ... ترتيب فرق الدوري المصري
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025
دفاع المتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر يطالب بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صيام الأيام البيض في شوال وباقي شهور السنة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء  أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الأيام البيض من شهر شوال ومن كل شهر هجري، وهي أيام 13 و14 و15، والتي سُميت بهذا الاسم لبياض قمرها ليلًا وسطوع شمسها نهارًا.

واستدلت دار الإفتاء بما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهو حديث متفق عليه في صحيحي البخاري ومسلم.

كما أشارت إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما سألتها معاذة العدوية عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أيام من كل شهر، فقالت: "نعم"، وأضافت أنه لم يكن يلتزم بأيام معينة في الشهر.

وأكدت الدار أن صيام هذه الأيام سُنة مؤكدة، وهو من أبواب الخير التي ينال المسلم بها أجرًا عظيمًا، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

وقد أجمع العلماء على فضل هذه الأيام، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصيامها لما فيها من خير عظيم، كما جاء في حديث مِلحان القيسي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض... وقال: هن كهيئة الدهر" رواه أبو داود.

وأوضحت الدار أن اسم "الأيام البيض" يُنسب إلى لياليها لا إلى نهارها، لأن القمر يطلع فيها كامل النور من بدايتها إلى نهايتها، ولذلك قال ابن بري إن التسمية الأدق هي "أيام الليالي البيض".

ولفتت الإفتاء إلى أن صيام هذه الأيام ليس عبادة دينية فحسب، بل له منافع صحية متعددة، إذ تسهم في التخلص من السموم، وتحسين وظائف الجسم، وتقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض، وهو ما أيدته بعض الدراسات الطبية التي أكدت أهمية الصيام في تعزيز الصحة العامة، وتنشيط العمليات الحيوية داخل الجسم.

فضل صيام الأيام البيض صيام الأيام البيض دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

محمود عبد الرازق شيكابالا

معملش فلوس كتير.. حازم إمام يعلق على رحيل شيكابالا للنصر الليبي

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

ترشيحاتنا

كولر

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز الليلة

شيكابالا

تفاصيل رحيل شيكابالا عن الزمالك

عمر جابر

الإصابة تبعد عمر جابر عن المشاركة أمام حرس الحدود

بالصور

ناصيف زيتون يشعل حفل حديقة الشهيد بالكويت.. صور

حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مى القاضي

أمي خاصمتني.. بدلة رقص تثير أزمة بين مي القاضي ووالدتها

تامر هجرس

حضر العزاء بـ سكوتر.. صورة تامر هجرس تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد