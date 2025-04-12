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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير الكورنيش قبل موسم الصيف

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت  أعمال تطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح ومتابعة جهود الإسراع في أعمال مد شبكات البنية التحتية من اتصالات  مواسير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وغيرها.

وأشار  إلى أهمية التنسيق المستمر بين ممثلي الهيئة الهندسية والشركات الخدمية خلال مراحل تنفيذ المشروع أولا بأول حتى الانتهاء دون أى عقبات ،قبل بدء موسم الصيف السياحى ليكون واجهة سياحية جديدة تواكب الأعمال والمشروعات القومية والتنموية التى تشهدها محافظة مطروح.

 
موجها بضرورة  إعادة كل جهة الشيئ لأصله  ،للبدء في أعمال الرصف.


وأوضح  أن أعمال التطوير تشمل توسعة طريق الكورنيش على الجانبين بالإضافة إلى ممشى ٧ م و كافتيريا ومحلات تجارية و إضافة مزيد من الشواطئ مع وضع طبقة رملية لزيادة الاستفادة من شاطئ البحر على طول  ممشى الكورنيش من منطقة البوسيت إلى الميناء الشرقى كمرحلة أولي لتطوير الكورنيش ،مشيدا بجهود العمال وتحفيزهم على بذل المزيد.

بعد تحريك أسعار الوقود صباح  اليوم الجمعة


محافظ مطروح يقرر زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات من ١٠ - ١٥% ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة

من ناحية اخري وفي وقت سابق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة من ١٠ إلى  ١٥% سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ ١٠ جنيه  بأجرة السيارات المكيفة .بالاضافة الى رفع تسعيرة أجرة التاكسى إلى ١٣ جنيه عند فتح الباب و٤،٥ جنيه لكل كيلو .

  
حيث اعتمد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الاجرة الجديدة  لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة 
و ذلك عقب قرار  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  , حيث تم تقرر اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى...  
بنزين 95..  19 جنيها لتر 
بنزين 92 ..  17.25 جنيه لتر 
بنزين 80 .  15.75 جنيه لتر 
السولار .... 15.5 جنيه لتر
والكيروسين ....15.5 جنيه لتر
والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .
وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه  
وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه 
وطن الغاز الصب 16000 جنيه 
والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية 
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

كما كلف محافظ مطروح  مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة  وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسئولي المراكز بالمحافظة    الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب ،   والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات و رصد اى مشكلات.

مع  متابعة توافر كميات الوقود و التزام محطات الوقود بالاسعار الجديدة المقررة.


ووجه المحافظ بطبع الملصقات بالتعريف الجديدة ووضعها بالمواقف على  كل سيارة أجرة وفقا لخط سيرها ،مع   تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ،مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

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