مشمس معتدل ... تعرف على طقس أسوان اليوم

شهدت محافظة أسوان اليوم السبت طقس مشمس ومعتدل ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، تشهد البلاد استمراراً فى التحسن في الأحوال الجوية ، بالإضافة إلى نشاط للرياح .

وفى هذا الإطار فقد سجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة ، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 27 دجة ، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 23%، والرياح 27 كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان، درجة الحرارة العظمى 26درجة، والصغرى 16 درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة لتصل إلى 28درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 24%، والرياح 23كم/ س.

فى السياق سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 24درجة، والصغرى 19درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة لتصل إلى 27درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 25%، والرياح 27 كم/ س.

الطقس فى أسوان

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن سير إنتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للإطمئنان على إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هناك تفاعل لحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة ، والتى تم إعتمادها بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعى للركاب والسائقين فى وقت واحد .

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مديرى التموين والمرور والمواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره .