قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد كسر ذراعها.. خاص
اللجنة الشعبية لمخيم جنين: الاحتلال يعتقل أى شخص فى محيطنا
المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
اللجنة الإعلامية لمخيم طولكرم: الاحتلال دمر 396 منزلًا بشكل كامل حتى الآن
تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات
مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل 6 أهداف في الدوري الإنجليزي منذ ظهوره الأول
أكسيوس: عقد محادثات مباشرة بين ويتكوف وعراقجي في وقت لاحق .. بهذا الشرط
أبو الغيط يبحث مع أمين عام منظمة شنجهاي التطورات الاقتصادية
لافروف يكشف عن مقترح أمريكي لمشاريع مشتركة لتسوية الصراع في أوكرانيا
الأهلي يجهز فيلما قصيرا لتقديم زيزو إلى وسائل الإعلام
انطلاق محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشمس معتدل ... تعرف على طقس أسوان اليوم

الطقس المشرق فى أسوان
الطقس المشرق فى أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان اليوم السبت طقس مشمس ومعتدل ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، تشهد البلاد استمراراً فى التحسن في الأحوال الجوية ، بالإضافة إلى نشاط للرياح . 

وفى هذا الإطار فقد سجلت مدينة أسوان درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة ،  وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة الظهيرة حتى تصل إلى 27 دجة ، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 23%، والرياح 27 كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان، درجة الحرارة العظمى 26درجة، والصغرى 16 درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة لتصل إلى 28درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 24%، والرياح 23كم/ س.

فى السياق سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 24درجة، والصغرى 19درجة، وترتفع درجة الحرارة في فترة الظهيرة لتصل إلى 27درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0%، والرطوبة 25%، والرياح 27 كم/ س.

الطقس فى أسوان

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن سير إنتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للإطمئنان على إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعى والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هناك تفاعل لحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة ، والتى تم إعتمادها بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعى للركاب والسائقين فى وقت واحد .

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة .

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مديرى التموين والمرور والمواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 12 إبريل 2025 بالأسواق .. وهذا ثمن البانيه

محمود عبد الرازق شيكابالا

معملش فلوس كتير.. حازم إمام يعلق على رحيل شيكابالا للنصر الليبي

واقعة طفلة العاشر

اجراءات جديدة وعاجلة فى واقعة طفلة العاشر من رمضان.. تفاصيل

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابية

إبراهيم شيكا

وداعًا إبراهيم شيكا.. سبب وفاة نجم الزمالك السابق

سجود التلاوة

حكم عدم سجود التلاوة خلال قراءة القرآن.. الإفتاء تكشف

ترشيحاتنا

صلاح

محظوظون باستمراره.. مدافع ليفربول يعلق على تمديد عقد صلاح

شيكا

سعد سمير ينعى إبراهيم شيكا

الاختبارات

إدارة المدربين باتحاد الكرة تجري اختبارات عملية لمدربي الرخصة "A4"

بالصور

ناصيف زيتون يشعل حفل حديقة الشهيد بالكويت.. صور

حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون
حفل ناصيف زيتون

إزالة 57 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 25 في أسوان.. صور

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة بأبو حماد

مزرعة سمكية
مزرعة سمكية
مزرعة سمكية

محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بأبو حماد والزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

حسام حبيب

أصغر منه بـ 20 سنة .. من هي خطيبة حسام حبيب الجديدة ؟

المؤلف أحمد أنور

أكبر بقالة في مصر.. أحمد أنور يكشف حقيقة السخرية من الزمالك

المؤلف محمد عبد القوي

المؤلف محمد عبد القوي يكشف كواليس مشاركة ابنته لينا بمسلسل أهل الخطايا

مى القاضي

أمي خاصمتني.. بدلة رقص تثير أزمة بين مي القاضي ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد