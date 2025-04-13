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سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-4-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الجرام الواحد من أكثر أعيرة الذهب انتشارا وهو من عيار 21 الأشهر تداولا،نحو 4690 جنيها للبيع  و4710 جنيهات للبيع وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-4-2025.

سعر الذهب في مصر

واستقر سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم الأحد  بدون أي تغيير داخل محلات الصاغة؛ بعد زيادة بلغت 300 جنيه في الجرام الواحد، منذ 4 أيام.

سعر الذهب في القاهرة

ووفقا لتحركات جرام الذهب داخل محلات الصاغة المصرية والتي شهدت صعودا جديدا قيمته 40 جنيها منذ ختام تعاملات الجمعة الماضية.

سعر الذهب اليوم 

وظهرت زيادت الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية على مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مصر، بالتزامن مع اعلان الحكومة تحركات جديدة في أسعار المحروقات صبيحة أمس الأول الجمعة.

سعر عيار 24 اليوم الأحد

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5360 جنيها للبيع و 5382 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم الأحد

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4690 جنيها للبيع  و4710 جنيهات للبيع

سعر عيار 18 اليوم الأحد

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 4020 جنيها للبيع و 4037 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم الأحد

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3126 جنيها للبيع و 3140 جنيها للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم الأحد

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37.52 ألف جنيه للبيع و37.69 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد

وأخيرا بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3238 دولارا للبيع و 3239 دولارا للشراء.

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيه بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

يلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

سعر الذهب في السوق العالمي

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق بنسبة 26 %، وبقيمة 970 جنيهًا منذ بداية تعاملات العام الجاري، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفعت بنسبة 24 %، وبقيمة 614 دولارًا، وذلك بدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تزامن زيادة أسعار الذهب بالأسواق المحلية  أيضا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومةً بتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 63 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3175 دولارًا، ولامست مستوى 3245 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3238 دولارًا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب بالمصنعية مال واعمال سعر جرام الذهب

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