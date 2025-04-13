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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات: أدوات حديثة تتلاعب بالصور والفيديوهات مما يصعب تمييزها

هاكر
هاكر
هاني حسين

أكد الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن الأدوات المستخدمة في فحص البيانات الإلكترونية أصبحت أكثر تطورًا وصعوبة في الكشف عنها، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات تعمل بدقة عالية جدًا ولا تحتوي على أخطاء كما كان يحدث في الماضي، حيث كانت البرامج تحتوي على ثغرات واضحة.


وأضاف حجاج خلال لقائه مع آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن هذه الأدوات تعتمد على تقنيات متقدمة ولا يمكن اكتشافها بسهولة، مشيرًا إلى أن الأدوات الحديثة قادرة على التلاعب بالصور والفيديوهات بشكل يجعل من الصعب تمييزها عن الأصلية.

ولفت وليد حجاج إلى أنه على الرغم من إمكانية كشف هذه التلاعبات في وقت لاحق، إلا أن الفضيحة تكون قد انتشرت بالفعل قبل أن يتم اكتشاف التلاعب، خاصة في ظل طبيعة الإنترنت التي تجعل من المستحيل محو أي محتوى بشكل كامل.


وأكد حجاج أن الإنترنت يخزن المعلومات على خوادم خاصة، مما يعني أن أي محتوى يُنشر عليه لا يمكن محوه بنسبة 100%، حتى وإن تم حذف المحتوى من المواقع.

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