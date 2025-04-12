شعبة السيارات: انخفاض عام في الأسعار واختفاء الأوفر برايس

قال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات في مصر يشهد بعض التغيرات خلال العام الحالي، مع زيادة طفيفة في الأسعار نتيجة لتغيرات في حجم العرض والطلب.

استيراد الوكلاء يزيد من المعروض

أوضح عبدالجواد، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أن الحكومة سمحت هذا العام باستيراد السيارات لصالح الوكلاء الرسميين، مما أدى إلى زيادة حجم المعروض في السوق مقارنة بالفترات السابقة.

زيادة الطلب مقابل قلة البضاعة ترفع الأسعار

وأشار إلى أن زيادة الطلب مقابل قلة البضاعة المتاحة فعليًا في بعض الفئات، ساهمت في حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار، مؤكدًا أن التوازن بين العرض والطلب ما زال غير مستقر تمامًا في السوق.

الأسعار تنخفض.. وغياب الأوفر برايس

أكد عبدالجواد أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا عامًا في أسعار السيارات، مع اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستهلكين في السنوات الماضية، مما يشجع على عمليات البيع والشراء بشكل أكبر.

البيع نشط مع توازن العرض والطلب

أضاف أن حالة السوق تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أن تقارب حجم العرض والطلب ساهم في زيادة حركة البيع، خاصة مع توجه كثير من المواطنين للاستفادة من الأسعار الحالية قبل حدوث أي تغييرات جديدة.