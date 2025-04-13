ليلى عزب العرب: عايشة الدور تجربة ناجحة ورمضان رجعني لطفولتي

أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن امتنانها للتجربة التي جمعتها بالفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل “عايشة الدور”، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق ردود فعل إيجابية، حيث أثنت على نجاح شخصية الدكتورة تيسير التي جسدتها في العمل.





وأكدت أنها لعبت دور مديرة جامعة صارمة تتعرض لموقف غير متوقع يغير مجرى حياتها، مشيرة إلى أن الشخصية تطلبت منها مجهودًا كبيرًا خلال التصوير اليومي لساعات طويلة بعد الإفطار في رمضان.

وعن مشاركة أبناء العاملين، قالت ليلى إن نشأة الشخص في بيئة فنية تزرع فيه الحماس لدخول المجال، موضحة أن الفن لا يقوم على الواسطة بل على الموهبة، وإن المساعدة مطلوبة إذا توفرت الرغبة الحقيقية.

وأوضحت خلال لقائها مع لقاء سويدان في برنامج “لقاء على الهواء” على قناة الشمس، أنها قدمت أيضًا برنامج “نوستالجيا” الذي استعرض أجواء رمضان في الستينات، معتبرة إياه تجربة جديدة وقيمة في مسيرتها.





وأضافت أن البرنامج أعادها لذكريات طفولتها وأجواء رمضان القديمة، مشيرة إلى تميز رمضان في مصر كما عبّر حسين الجسمي بقوله “رمضان في مصر حاجة تانية”.

وتطرقت إلى مسلسل “الكبير أوي”، مشيرة إلى عدم مشاركتها في آخر جزأين لعدم وجود دور لها فيهما، لكنها تعتبر المسلسل من علامات الدراما المصرية الناجحة.

واختتمت ليلى عز العرب اللقاء بطمأنة جمهورها على حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث في رمضان، مؤكدة أن حالتها جيدة وأن الحادث مر بسلام.

أبطال مسلسل “عايشة الدور”

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم:

• دنيا سمير غانم في دور عايشة (فاطيما داخل الجامعة)

• نور محمود في دور دكتور حازم

• أحمد عصام السيد في دور أيمن

• رحاب الجمل في دور منال زوجة والد فاطيما

• أميرة أديب في دور نسمة

• فدوى عابد في دور داليا

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة المسلسل

يروي العمل قصة عايشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، تعاني من ضغوط الحياة لكنها تجد فرصة غير متوقعة عندما تحل محل ابنة شقيقتها في الجامعة. ومن هنا، تعيش حياة مزدوجة بين مسؤولياتها كأم، وتجربة الشباب التي حرمت منها.