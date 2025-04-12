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سعر الدينار الكويتي اليوم 12-4-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم 12-4-2025

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
هاجر رزق

استقر سعر  الدينار الكويتي مقابل الجنيه في نهاية تداولات اليوم السبت الموافق 12-4-2025؛ داخل الأسواق الرسمية وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

كان البنك المركزي المصري قد أعلن تعطل العمل في البنوك المصرية البالغ قوامها 38 بنكا حكوميا وخاصا خلال يومي أمس و حتي مساء اليوم السبت من كل أسبوع لتطبيق الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 166.83 جنيها للشراء و 167.21جنيها للبيع.

أقل سعر دينار كويتي 

وصل أقل سعر دينار كويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد،مسجلا 155.39 جنيها للشراء و 167.17 جنيها للبيع

أعلي سعر دينار كويتي 

بلغ أقل سعر دينار كويتي أمام الجنيه نحو 166.87 جنيها للشراء و 168.16 جنيها في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدينار الكويتي 

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بيت التمويل الكويتي مسجلا 163.88 جنيها للشراء و 164.22 جنيها للبيع.

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