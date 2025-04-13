أخبار الإسكندرية: تشييع جثمان المخرج مصطفى درويش.. قرارات صارمة من النيابة بشأن عقار اللبان والمحافظ يزور المصابين

شهدت محافظة الإسكندرية عددًا من الأحداث على مدار ٢٤ ساعة كان أبرزها تشييع جثمان زوج الفنانة عارفة عبدالرسول، وتداعيات حادث عقار اللبان المنهار.

شيع العشرات من أسرة الفنانة عارفة عبدالرسول جثمان زوجها المخرج مصطفى درويش بمسجد المواساة بالإسكندرية وسط غياب كامل لنجوم الفن عن الجنازة.

موعد ومكان الجنازة

وأعلن حسن نجل المخرج الراحل مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبد الرسول، موعد جنازة والده، والذي وافته المنية أمس الجمعة، حيث من المقرر أن تُشيّع الجنازة اليوم السبت 12 إبريل، بعد صلاة الظهر من مسجد المواساة بمحافظة الإسكندرية، إذ يدفن بمقابر العائلة بمدافن المنارة بالاسكندرية.

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية عددا من القرارات في واقعة انهيار منزل بمنطقة اللبان وسط الإسكندرية والذي اسفر عن إصابة 3 اطفال ووفاة ربة منزل. وقرر المستشار عبدالله شهاب رئيس نيابة اللبان، بدفن جثة ربة منزل، جرى أستخراجها من اسفل أنقاض العقار المنهار،وذلك عقب توقيع الكشف عليها بمعرفة مفتش الصحة، وسؤال الاطفال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك.

زار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الأطفال الثلاثة؛ الذين تم انقاذهم أمس عقب انهيار عقار بشارع الغزالي بمنطقة اللبان بحي الجمرك و المتواجدين حالياً تحت الملاحظة بمستشفي رأس التين ، حيث اطمأن على استقرار وضعهم الصحي وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة .

وخلال زيارته للأطفال؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقرار الحالة الصحية للأطفال وخروجهم سالمين من الحادث ،واستفسر من والدة الأطفال عن احتياجاتهم ، للعمل على توفيرها.

ووجه المحافظ رئيس حي الجمرك بالعمل على توفير عمل مستقر لوالدة الأطفال يوفر لها مصدر دخل ثابت كونها هي عائل الأسرة ، بالإضافة إلى توفير إعانة مالية شهرية لهم.