عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

واجه مستخدمو تطبيق "واتساب" حول العالم خللاً مفاجئًا في الخدمة، حيث سجّلت منصة “داونديتكتور” المتخصصة في تتبع الأعطال أكثر من 3 آلاف شكوى من مستخدمين في عدة دول.

وبحسب بيانات "داونديتكتور"، فإن نحو 90% من المستخدمين أبلغوا عن مشكلة في إرسال الرسائل، مع تسجيل شكاوى من دول مثل الولايات المتحدة وبنغلاديش والبرازيل.

بدأ الخلل في التطبيق عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وبلغ ذروته بحلول الساعة 18:15، حيث تجاوز عدد الشكاوى 1000 شكوى في وقتٍ قصير، قبل أن يبدأ عدد البلاغات في الانخفاض تدريجيًا.

وفي روسيا، اشتكى المستخدمون من مشاكل تتعلق بإرسال الرسائل وتلقي الإشعارات، وتركزت الشكاوى بشكل أساسي في مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ.

ووفقًا لإحصاءات "داونديتكتور"، توزعت الشكاوى على النحو التالي: 55% خلل في الإشعارات، 26% مشاكل عامة في الأداء ، 16% أعطال في تشغيل التطبيق على الهواتف الذكية

ولم تُصدر شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن أسباب العطل أو موعد عودة الخدمة إلى طبيعتها.

