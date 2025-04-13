قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاؤل حذر بإمكانية التوصل لاتفاق هدنة جديدة في غزة | تفاصيل
فين هوية النادي .. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر
الزمالك يفرض 4 عقوبات ضد زيزو .. تفاصيل
ابن نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بعد تصريحاته حول الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟
نجم الجيش المغربي على رادار الأهلي .. وإعلامي يكشف مميزاته
رد فعل مثير من أحمد فتحي على انتقال زيزو للأهلي
رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد التعادل أمام بيراميدز | شاهد
3 مطالب إيرانية رئيسية تثير الجدل بالجولة الأولى من مفاوضات عُمان مع أمريكا
100 ألف جنيه يوميًا| ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الزمالك على زيزو بعد رفضه التجديد
فيفي عبده عن مشهد وفاتها في «العتاولة 2»: قلبي كان بينط من الجلابية
سعر ومواصفات أرخص سيارة رنج روفر 2025 في السعودية .. تفاصيل
نجيب حكام منين .. محمد ناجي جدو يُثير الجدل بعد التعادل مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فين هوية النادي .. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

كولر
كولر
محمد بدران

فتح محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، النار علي، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، عقب مباراة بيراميدز في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.


قال محمد فضل، في تصريحات فضائية "تغيرات كلها لفكر كولر، ومش بياخد ريسك خالص، وفين أفكارك زي مدرب بيراميدز؟".

وأضاف: "مدرب بيراميدز بيلعب على التعادل، لكن محستش إن كولر عايز يكسب خالص، حتى بعد طرد مهند لاشين، ممكن تلعب 4-3-3، وتنزل جراديشار، وتسدد على المرمى، مش واضح خالص وتبديلاته كلها غلط".

وأتم: "فين هوية النادي الأهلي يا كولر؟، انت طول الماتش عرضيات، وكان خايف من المباراة، وكان باين على لاعبي الاهلي، هو بس مكنش عايز يخسر"

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل لبطولة الدوري الممتاز.

كولر الاهلي محمد فضل الدوري المصري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

النائب محمد أبو العينين

أبو العينين يوجه بتوفير كافة وسائل العناية الطبية لأحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

طقس الأحد

طقس الأحد| أمطار ورياح مثيرة لـ الأتربة

ترشيحاتنا

منتخب مصر تحت 17 سنة

أحمد الكاس: سعيد بتأهل المنتحب لكأس العالم للناشئين.. وأعتذر عن الخروج من بطولة إفريقيا

برشلونة

برشلونة يهزم ليجانيس 1-0 ويعزز صدارته للدوري الإسباني

ابراهيم شيكا وتامر حسني

وفاء عامر تكشف اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم شيكا : ارتاح وزوجته جدعة| صور

بالصور

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد