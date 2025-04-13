فين هوية النادي .. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

فتح محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، النار علي، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، عقب مباراة بيراميدز في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



قال محمد فضل، في تصريحات فضائية "تغيرات كلها لفكر كولر، ومش بياخد ريسك خالص، وفين أفكارك زي مدرب بيراميدز؟".

وأضاف: "مدرب بيراميدز بيلعب على التعادل، لكن محستش إن كولر عايز يكسب خالص، حتى بعد طرد مهند لاشين، ممكن تلعب 4-3-3، وتنزل جراديشار، وتسدد على المرمى، مش واضح خالص وتبديلاته كلها غلط".

وأتم: "فين هوية النادي الأهلي يا كولر؟، انت طول الماتش عرضيات، وكان خايف من المباراة، وكان باين على لاعبي الاهلي، هو بس مكنش عايز يخسر"

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل لبطولة الدوري الممتاز.