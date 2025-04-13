تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

أكد الإعلامي أمير هشام أن إدارة نادي الزمالك تسعى لتمديد عقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، وقدم مسئولو النادي الأبيض عرضا رسميا للاعب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "عقد حسام عبدالمجيد مستمر لموسمين آخرين، ويقال إن الموسم الأخير مرتبط بموافقة الطرفين".

وأضاف: "الزمالك قدم عرضا رسميا لتجديد عقد حسام عبدالمجيد بـ15 مليون جنيه سنويا، ولكن بعدما تم التجديد للونش بـ20 مليونا سنويا، فـ حسام يطالب بالحصول على مقابل مالي أكبر من المعروض عليه".

وواصل: "حسام لاعب دولي ويتطور بشكل واضح، وهناك مقترح حول المحيطين باللاعب بالحصول على 30 مليون سنويا، ووضع شرط جزائي للاحتراف الأوروبي".

وأكمل: "الزمالك يسعى لتمديد عقد عبدالله السعيد مقابل 15 مليونا سنويا، وسوف يتم التفاوض معه عقب مباراة حرس الحدود".

وتابع: "السعيد يتعامل باحترافية شديدة مع نادي الزمالك، وكان قد طالب بتأجيل ملف التجديد لوقت لاحق".

الزمالك يواجه حرس الحدود

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

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