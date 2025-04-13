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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفرض 4 عقوبات ضد زيزو .. تفاصيل

الزمالك يفرض 4 عقوبات ضد زيزو..تفاصيل
الزمالك يفرض 4 عقوبات ضد زيزو..تفاصيل
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الزمالك قررت فرض عقوبات ضد زيزو، بعد ما غادر الملعب في إحدى المباريات مؤخرًا دون أذن، بالإضافة لعقوبة أخرى بسبب تغيّبه عن التدريبات آخر يومين، وعقوبة ثالثة بسبب التصريحات الإعلامية.

وقال "هشام" عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "هناك عقوبة رابعة أيضًا بسبب الإساءة لمسئولي النادي عبر وسائل الإعلام".

وأضاف: "مسئولو الزمالك يؤكدون أن اللاعب لديه مستحقات الموسم الحالي فقط، وهناك صراع كبير بين الطرفين".

وأكمل: "بالتأكيد سوف يستمر الصراع الكبير بين الطرفين، بعد تأكيد رحيله عن النادي".

الإعلامي أمير هشام الزمالك التدريبات عقوبة التصريحات الاعلامية

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