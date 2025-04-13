قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاؤل حذر بإمكانية التوصل لاتفاق هدنة جديدة في غزة | تفاصيل
فين هوية النادي .. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر
الزمالك يفرض 4 عقوبات ضد زيزو .. تفاصيل
ابن نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بعد تصريحاته حول الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟
نجم الجيش المغربي على رادار الأهلي .. وإعلامي يكشف مميزاته
رد فعل مثير من أحمد فتحي على انتقال زيزو للأهلي
رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد التعادل أمام بيراميدز | شاهد
3 مطالب إيرانية رئيسية تثير الجدل بالجولة الأولى من مفاوضات عُمان مع أمريكا
100 ألف جنيه يوميًا| ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الزمالك على زيزو بعد رفضه التجديد
فيفي عبده عن مشهد وفاتها في «العتاولة 2»: قلبي كان بينط من الجلابية
سعر ومواصفات أرخص سيارة رنج روفر 2025 في السعودية .. تفاصيل
نجيب حكام منين .. محمد ناجي جدو يُثير الجدل بعد التعادل مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

100 ألف جنيه يوميًا| ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الزمالك على زيزو بعد رفضه التجديد

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، يرفض المثول للتحقيق داخل القلعة البيضاء، كما أنه يتغيب عن تدريبات اللاعبين المستبعدين، خشية التعرض لأي مضايقات داخل النادي.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لائحة العقوبات في النادي ستُطبّق على زيزو، حيث يحق لمجلس الإدارة مضاعفة الغرامات لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.

وأشار إلى أن زيزو سبق أن وقّع عقدًا مع النادي يتضمن بندًا يمنح الزمالك نسبة 20% من أي إعلانات يظهر فيها اللاعب، كما أن مستحقاته المتبقية لدى النادي بعد التسويات بلغت نحو 2 مليون و400 ألف جنيه.

كما أوضح أن الزمالك يُعد حاليًا عدة ملفات لتقديم شكوى ضد زيزو بسبب الأضرار التي ألحقها بالنادي، وقد يتم التصعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وربما إلى جهات أخرى، إذا واصل اللاعب امتناعه عن التحقيق وعدم حضوره للتدريبات.

وفي سياق متصل، أكد فؤاد أن عبد الله السعيد لم يُجدد عقده حتى الآن مع الزمالك، واشترط إبرام صفقات قوية تُمكن الفريق من حصد البطولات كتعويض محتمل لرحيل زيزو. وفي حال فشل النادي في تنفيذ هذه المطالب، قد يُغادر السعيد، خاصة مع تلقيه عروضًا من أندية محلية وخليجية.

واختتم فؤاد تصريحاته بالإشارة إلى أن يوسف بلايلي، ومحمد علي بن رمضان، من أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك، بجانب وجود مفاوضات مع محمد شريف، الذي أبدى مرونة، ومحاولات لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى البحث عن مهاجم وجناح أجنبيين لدعم الفريق.

زيزو الاهلي الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

النائب محمد أبو العينين

أبو العينين يوجه بتوفير كافة وسائل العناية الطبية لأحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

طقس الأحد

طقس الأحد| أمطار ورياح مثيرة لـ الأتربة

ترشيحاتنا

أمطار لمدة 72 ساعة وبرودة.. تحذير من حالة الطقس

الشتا رجع في أبريل | طقس مفاجئ وأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل

دونالد ترامب

أكبر عملية نصب في تاريخ أمريكا| كيف نفّذ ترامب مخطط التلاعب بالأسواق أمام أعين الجميع؟

الدكتور عبد الفتاح العواري

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. العواري: ما يحدث لأهل غزة عار على الإنسانية وأمة محمد.. وحب الوطن غريزة والنبي كان يعشق بلده.. فيديو

بالصور

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد