100 ألف جنيه يوميًا| ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقوبة الزمالك على زيزو بعد رفضه التجديد

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد أن أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، يرفض المثول للتحقيق داخل القلعة البيضاء، كما أنه يتغيب عن تدريبات اللاعبين المستبعدين، خشية التعرض لأي مضايقات داخل النادي.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن لائحة العقوبات في النادي ستُطبّق على زيزو، حيث يحق لمجلس الإدارة مضاعفة الغرامات لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.

وأشار إلى أن زيزو سبق أن وقّع عقدًا مع النادي يتضمن بندًا يمنح الزمالك نسبة 20% من أي إعلانات يظهر فيها اللاعب، كما أن مستحقاته المتبقية لدى النادي بعد التسويات بلغت نحو 2 مليون و400 ألف جنيه.

كما أوضح أن الزمالك يُعد حاليًا عدة ملفات لتقديم شكوى ضد زيزو بسبب الأضرار التي ألحقها بالنادي، وقد يتم التصعيد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وربما إلى جهات أخرى، إذا واصل اللاعب امتناعه عن التحقيق وعدم حضوره للتدريبات.

وفي سياق متصل، أكد فؤاد أن عبد الله السعيد لم يُجدد عقده حتى الآن مع الزمالك، واشترط إبرام صفقات قوية تُمكن الفريق من حصد البطولات كتعويض محتمل لرحيل زيزو. وفي حال فشل النادي في تنفيذ هذه المطالب، قد يُغادر السعيد، خاصة مع تلقيه عروضًا من أندية محلية وخليجية.

واختتم فؤاد تصريحاته بالإشارة إلى أن يوسف بلايلي، ومحمد علي بن رمضان، من أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك، بجانب وجود مفاوضات مع محمد شريف، الذي أبدى مرونة، ومحاولات لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى البحث عن مهاجم وجناح أجنبيين لدعم الفريق.