النزول المفاجئ بالوزن أبرزها.. استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمرارة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن الحالة النفسية لا يمكن أن تسبب الإصابة بالمرارة على الإطلاق، بل إن الأمر له علاقة بنوعية الطعام الذي يتم تناوله.

وأضاف المنيسي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المرارة لها علاقة بالسمنة أو الشخص الذي يقوم بإنقاص وزنه بسرعة، حيث إن من أهم أسباب المرارة النزول المفاجئ فى الوزن.

وأوضح أن الأغذية الغنية بفيتامين سي هي التي تقلل الإصابة بحصوات المرارة، مثل جميع الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى القهوة والفول السوداني واللب والمكسرات بجميع أنواعها، والرياضة المستمرة، وزيت الزيتون.