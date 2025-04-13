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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، متابعًا: "الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، وعامل العرض والطلب".

وأضاف "عمرو المغربي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول تدّخر من خلال الذهب والدولار، ولكن مع حدوث الصراعات، يبدأ المواطنون في الادخار بشكل واضح، ومع القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض العقوبات والرسوم الجمركية على أمريكا، حدث نوع من التخوف من الدولار، ولذلك بدأت الدول في الاتجاه إلى ادخار الذهب.

وأوضح أن أسعار الذهب في ارتفاع دائم ومستمر، ولذلك يُعد الذهب استثمارًا طويل الأجل وليس قصيرًا، متابعًا: "الادخار في الذهب لا يجب أن يقل عن عام أو عام ونصف، وذلك لتحقيق الاستفادة من سعره عند بيعه".

وفيما يخص أفضل وقت لشراء الذهب، أوضح أن الوقت المناسب للشراء هو عند وجود فائض من الأموال لدى المواطن، مشيرًا إلى أن الذهب يُعد بمثابة بورصة عالمية.

واسترسل قائلًا: "الاستثمار في الذهب يعمل على الحفاظ على قيمة الأموال، لأنه لا يُعطي فوائد، وفي حال رغب المواطن في تحقيق عائد بفوائد، يمكنه التوجه إلى الاستثمار في الشهادات البنكية".


 

الذهب الغرف التجارية الدولار الاستثمار في الذهب

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