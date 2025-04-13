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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يبحث تعزيز الاستثمارات والتوسع في التصدير

شريف فاروق وزير التموين
شريف فاروق وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة ماجد الفطيم، لبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة بين الوزارة والشركات التابعة للمجموعة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مسؤولي المؤسسة. 


تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية والتوسع في الشراكات، والتي تشمل تشغيل المولات والمنافذ، والتوسع في فتح فروع جديدة، إلى جانب تصدير المنتجات المصرية إلى دول الخليج، وأفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ضمن الأسواق التي تدير فيها مجموعة ماجد الفطيم عملياتها.


وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانيات الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.


وأشار إلى أن الوزارة حريصة على دعم فرص التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

التموين التجارة الداخلية ماجد الفطيم الشركة القابضة للصناعات الغذائية الفرص الاستثمارية

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