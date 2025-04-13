تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس.. فينيسيوس وبيلينجهام على الدكة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس، التي ستُقام اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

شهد التشكيل قرار أنشيلوتي بإبقاء فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، في حين اعتمد على ثلاثي هجومي مكون من رودريجو جويس، كيليان مبابي، وأردا جولر.

وجاء التشكيل الكامل لريال مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، رودريجو جويس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، متأخراً عن برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، في المقابل، يأتي ألافيس في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.