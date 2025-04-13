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الليلة.. الزمالك في مواجهة الأهلي بنهائى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. الزمالك في مواجهة الأهلي بنهائى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

سيدات الطائرة بنادي الزمالك
سيدات الطائرة بنادي الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول “سيدات” لكرة الطائرة بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام الأهلي مساء، اليوم، فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا.

موعد مباراة الزمالك والأهلي لسيدات الطائرة

وتقام المباراة الزمالك أمام الأهل على صالة “موشود أبيولا” اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأهل الزمالك

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ 16.


واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم  ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

تأهل الأهلي 

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة  3-0 ، بينما فاز الزمالك  " حامل اللقب " ،على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز على بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 .


ونجح فريق الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث على نظيرسوكوسيم السنغالى 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو ثم  البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام  مواجهاته بالدور التمهيدي.

وتضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.

سيدات الطائرة الزمالك الزمالك الاهلي كرة الطائرة بطولة افريقيا

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