إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن مدة غياب القندوسي عن الملاعب

كشف الإعلامي أمير هشام عن مدة غياب أحمد القندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا عن الملاعب بعد اصابته امس في مباراة فاركو.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أحمد قندوسي، لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، خضع لجراحة ناجحة بعد إصابته بكسر في العظام. حالته مستقرة وسيغيب 4 أشهر يتبعها تأهيل، دون تأثر الأوتار أو الأربطة، وسيعود للملاعب طبيعيًا.

كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تفاصيل الحالة الطبية لأحمد قنودسي لاعب الفريق عقب إصابته في مباراة سيراميكا كليوباترا أمام فاركو في الدوري .

وقال معتز البطاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد” : " إصابة أحمد قندوسي صعبة والجاهز الطبي قام بالإسعافات الاولية".

وتابع :" تم إجراء الإشاعات له ومتجهين إلى مستشفى في القاهرة لإجراء عملية له".

وأكمل معتز البطاوي :" القندوسي اصيب بكسر في عظمة الساق بسبب تدخل عنيف من احد لاعبي فاركو".

ولفت معتز البطاوي :" كل لاعبي الفريقين كانوا متواجدين في المستشفى للاطمئنان على قندوسي واطمئن الجميع ان قندوسي حالته مستقرة وسيتم إجراء عملية جراحية له ، ومدة غياب قندوسي المتوقعة من 6 لـ 9 شهور ".