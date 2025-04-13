قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا موعد إجازة شم النسيم للموظفين والطلاب
محلل سياسي: مشاكل داخلية كبيرة تعيق قدرة إسرائيل على الاستمرار في حرب غزة
تحولات استراتيجية لتنظيم منظومة الخبز والدقيق التمويني وآليات الدعم.. تفاصيل
رابط حجز شقة في أضخم طرح سكني بمصر للمرحلة الأولى
قوات الدعم السريع في السودان.. بين ادعاءات الحماية واتهامات الانتهاكات في مخيم زمزم | تقرير
انتهاء موسم لاعب الأهلي بسبب الإصابة أمام بيراميدز| تفاصيل
الشرائع حذرت منها.. المفتي للطلاب: حروب الشائعات قضت على دول وحضارات
6 أيام إجازة لموظفي الحكومة حتى نهاية أبريل
واشنطن تُصعّد ضد طهران .. مفاوضات نووية على حافة الهاوية وخيار الحرب يلوح في الأفق | تقرير
قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة.. اعرف الأماكن والمواعيد
التعليم تبحث تطوير منصات تعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة

قانون المرور
قانون المرور
محمد الشعراوي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة الدقهلية.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (إستورجى– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل اللهو والمزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية  وقائدها.

عقوبة السائق المتهور في القانون

حسب ما جاء به قانون المرور فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ست شهور وغرامة أقصاها 1500 جنيه ولا تقل عن ثلاثمئة جنيه أو باي من هذه العقوبتين وذلك لكل من تعمد تعطيل حركة المرور .

كما أنه من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدن أو خارجها تكوزن عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وإذا كان قائد المركبة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

قانون المرور نص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من 4 آلاف جنيه لـ 8 آلاف جنيه، لعدد من المخالفات ومن ضمنها التسابق على الطريق، وتجاوز السرعة المقررة على الطرق.

مواقع التواصل الإجتماعى دراجة نارية عقوبة السائق المتهور قانون المرور قائد المركبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

محافظ الشرقية

حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

520 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

شقيق حسام عبدالمجيد : اللاعب لديه عروض أوروبية ونرحب بالتجديد لـ الزمالك

شقيق حسام عبدالمجيد: اللاعب لديه عروض أوروبية ونرحب بالتجديد لـ الزمالك

الزمالك

حافلة الزمالك تصل برج العرب استعدادا لمواجهة حرس الحدود

وولفرهامبتون

توتنهام يخسر برباعية من وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

بالصور

سماء إبراهيم تشارك في مقدمة عروض مهرجان الفضاءات المسرحية .. صور

سماء ابراهيم
سماء ابراهيم
سماء ابراهيم

أطعمة تهدّئ أعصابك.. اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

استخراج تصريح سفر .. الرابط والخطوات

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

فيديو

محمد ثروت

محمد ثروت: لا يوجد مقارنة بيني وبين الفنان فريد شوقي

جمال سليمان

جمال سليمان: بدأت مشواري بأدوار رومانسية.. ومينفعش أقول إني اتظلمت

حماده هلال يروج للعبة قمار

هل يروج حمادة هلال للعب القمار؟.. حقيقة الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا

جمال سليمان - رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: بشرى سارة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

المزيد