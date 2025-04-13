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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الصحة تستجيب لطلب إيرين سعيد بشأن النظر في قرار الألبان و مضخات الأنسولين للأطفال

خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استجابة وزارة الصحة لطلب الإحاطة الذي سبق وأن تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان ، بشأن  عدم وجود برنامج صحي يدعم توفير مضخات الأنسولين للأطفال مصابي السكري.

 

و أشارت « سعيد» في طلبها إلى أنه و بخصوص حرمان فئات كثيرة من الأطفال و الرضع من صرف الألبان بسبب القرار الأخير الصادر من وزارة الصحة،فقد أضافت الوزارة قيد تنفيذ لهذا القرار ثمان فئات أخري مستحقة للصرف.


و أوضحت عضو البرلمان أنه جاري دراسة و متابعة هذا  القرار بعد هذه إضافة هذة الفئات،  و إذا أرتأ الواقع العملي لإضافة مزيد من الفئات سيتم إضافتها ، لافتة إلى أن وزير الصحة أصدر توصياته بشأن  العمل سريعاً علي دراسة المقترح لتوفير أجهزة قياس للسكر بدون وخز للأطفال و مضخات للفئات الأكثر استحقاقًا .

مضخات الأنسولين مجلس النواب لجنة الصحة وزير الصحة إيرين سعيد الصحة

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