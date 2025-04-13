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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طريق ملئ بالأشواك.. حسابات معقدة للأهلي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري

فريق الاهلي
فريق الاهلي
خالد يوسف

انتهت مباراة بيراميدز والأهلي، أمس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري نسخة موسم 2024-2025، وبدأت عاصفة الغضب داخل جدران القلعة الحمراء. 

موعد الحسم.. الغضب متزايد ضد كولر في الاهلي

تسود حالة من الغضب داخل النادي الأهلي، ضد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب تعادل الفريق أمام بيراميدز، في لقاء الفريقين بالجولة الثانية من منافسات مرحلة حسم لقب دوري Nile، واقتراب خسارة اللقب بشكل رسمي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي،  عن الغضب المتزايد ضد كولر، بسبب تراجع الأداء الفني للفريق، والتعادل مع بيراميدز، ما أفقد الفريق فرصة كبيرة للضغط على الفريق السماوي في سباق حصد اللقب، بعدما ظل الفارق بينهما 4 نقاط، قبل النهاية بـ6 جولات.

وأوضح المصدر، أن الأهلي قرر تأجيل حسم مصير كولر من البقاء أو الرحيل عن الفريق، إلى ما بعد مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه سيتم حسم مصيره عقب المباراتين.

موقف الاهلي بعد التعادل مع بيراميدز

أصبح رصيد الأهلي 40 نقطة، ليحقق النقطة الأولى في مرحلة التتويج بعد الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، حيث جاءت النتيجة بسبب عدم خوض اللقاء.

فيما أصبح رصيد بيراميدز 44 نقطة، محققًا الخسارة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الأولى مع المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، الا انه لا يزال في الصدارة.

ماذا ينتظر الأهلي في طريق الدوري؟

بتروجيت × الأهلي.. (30 أبريل)
الأهلي × المصري البورسعيدي.. (8 مايو)
سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. (13 مايو)
الأهلي × البنك الأهلي.. (17 مايو)
الأهلي × فاركو.. (28 مايو)


اما فريق بيراميدز 
بيراميدز × الحدود (30 ابريل) 
بيراميدز × فاركو (4 مايو) 
بيراميدز × البنك الاهلي (9 مايو) 
بيراميدز ×  الزمالك (13 مايو) بيراميدز × بتروجت (17 مايو) 
بيراميدز × سيراميكا (28 مايو)

بالحسابات.. بيراميدز الأقرب للدوري

بالنظر الى الجولات الستة المتبقية، هناك تشابه كبير في 5 لقاءات، هي بتروجت وفاركو والحدود وسيراميكا، والبنك الاهلي، بينما يلاقي بيراميدز الزمالك ويلاقي الاهلي المصري. 


ويحتاج الأهلي الفوز في جميع المباريات بدون خسارة نقطة واحدة ليصل للنقطة 58، مع خسارة بيراميدز مبارتين ليصل الى 56 نقطة، وهو أمر صعب عمليا، وفي حال تعادل بيراميدز مبارتين يفقد 4 نقاط ويتساوى مع الاهلي في النقاط، ليدخل الفريقان في حسبة معقدة،  خاصة ان المواجهات المباشرة هذا الموسم تعادل في المواجهتين. 

طريق ملئ بالأشواك الاحتفاظ باللقب حسم مصير كولر مباراة بيراميدز والأهلي

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