رقم خرافي.. اتفاق نهائي بين صلاح وليفربول بعد كسر القاعدة الذهبية للريدز

أفاد الصحفي الرياضي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بأن نادي ليفربول الإنجليزي قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده، مما يعني استمرار اللاعب ضمن صفوف “الريدز” لما بعد صيف عام 2025.

انتهاء مفاوضات صلاح والبدء مع فان دايك

نقل رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن المفاوضات بين الطرفين وصلت الآن إلى مراحلها النهائية، مشيرًا إلى أن النادي يشعر بثقة تامة في إتمام عملية التمديد خلال وقت قريب، وسط تفاؤل متبادل بين صلاح وإدارة النادي.

ولم يقتصر اهتمام ليفربول على محمد صلاح فقط، حيث كشف رومانو عن سعي النادي أيضًا لتمديد عقد مدافعه الهولندي وقائد الفريق فيرجيل فان دايك، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار التشكيلة الأساسيةـ وضمان بقاء العناصر القيادية داخل الفريق خلال السنوات المقبلة.

عملاق أوروبي طلب التعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي الدولي المصري محمد صلاح، عرضا قويا من جانب مسؤولي نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعدما علم الأخير بأن مفاوضات اللاعب مع ليفربول لا زالت لم تحسم بشكل نهائي، وهناك فرصة لرحيله عن صفوف النادي الإنجليزي بشكل مجاني.

وأوضحت التقارير، أن إنتر ميلان يرغب في جعل صلاح هو اللاعب الأغلى أجرًا في الدوري الإيطالي، براتب سنوي يقترب من 25 مليون دولار سنويًا، وعقد يستمر لنحو ثلاث سنوات بدءًا من الصيف المقبل.

راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

وكشفت تقارير صحفية انجليزية، عن الراتب الخرافي الذي سيتقاضاه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في إطار تجديد عقده مع "الريدز" خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن "صلاح على وشك توقيع صفقة جديدة مذهلة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، ستجعله يكمل عقدا من الزمان في ليفربول".

وأوضحت الصحيفة: "مجموعة فينواي الرياضية واثقون من أن صلاح، البالغ من العمر 32 عاما، سيتجاهل إغراء الدوري السعودي للمحترفين ويوقع عقدًا مقابل 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيا".

وأشار التقرير إلى أن تجديد تعاقد صلاح سيكون أمرا رائعا لآرني سلوت المدير الفني، لكنه ضربة قوية للدوري السعودي الذي كان ينتظر تدعيم صفوفه بقائد منتخب مصر.

صلاح يكسر القاعدة الذهبية لـ الريدز

ووصف موقع «سبورت بايبل» هذا الأمر، بأنه يتعارض مع سياسة العقود الخاصة بمجموعة فينواي سبورتس (المالكة للنادي) والتي لا تقدم تمديدات للعقود لمن تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، وهو الأمر الذي ينطبق على صلاح.

وتابع التقرير: «ومع ذلك، يبدو أنهم عازمون على استثناء صلاح، وكسر القاعدة الذهبية اتي تحكم تمديد العقود لمن هم فوق الـ 30 عاما، حيث لا يزال يتمتع صلاح بلياقة بدنية جيدة ويواصل لعبه بقوة في سن 32 عاما».