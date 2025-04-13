مع زوجها وبناتها.. نانسي عجرم تحتفل بعيد الشعانين | شاهد

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم ، بعيد الشعانين برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها “إيلا، ميلا وليا”.

ونشرت نانسي عجرم صورها مع زوجها وبناتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتفاعل معها الجمهور وجاءت التعليقات: “الله يحميكم أحلى عيله، شعانين مباركة لك ولعائلتك الحلوة، العيال كبرت، الله يحميكم”.



وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي عجرم في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.