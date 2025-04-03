بدون مكياج.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات مجموعة من الصور فى أحدث ظهور لها.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية جاكيت أسود بدون مكياج، وهو ما أبرز أناقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على عدم وضع المكياج وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي عجرم في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.