توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا الإثنين.. ماذا سيحدث؟

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غد الإثنين 14 أبريل 2025.

حالة الطقس غدا

أوضحت الأرصاد الجوية، أن يوم غد الإثنين سيسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس المائل للبرودة في وقت الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية فيتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة الطقس غدا في البحر المتوسط، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «1.5 إلى 2 متر» والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فستكون بين المعتدلة والمضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «2 إلى 2.5 متر» والرياح السطحية شمالية غربية.