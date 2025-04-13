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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤلف "حسبة عمري": قدمنا عملا دراميا يناقش قضايا المرأة وقانون الأحوال الشخصية

عمر الليثي
عمر الليثي
عادل نصار

قال محمود عزت مؤلف مسلسل "حسبة عمري" إن فكرة المسلسل جاءت من خلال الحديث مع مخرجة المسلسل مي ممدوح، والتي تحدثت معي على أن تكون هناك فكرة مسلسل عن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام وقضية حق الكد والسعاية، والعلاقة الزوجية وبخاصة بعد عشرة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، أني تحمست جدًا لهذه الفكرة، وعند كتابة أحداث المسلسل استفدنا من عدد من المراجع ومن بعض الدول التي قامت بتنفيذ قوانين في تلك القضية مثل المغرب.

وتابع أنني سعيد جدًا بالتعاون مع المخرجة مي ممدوح، وكان هناك تفاهم كبير وأتمنى أن تعيد تجربة التعاون مرة أخرى.

وتحدثنا مع المسئولين في المجلس القومي للمرأة، وكانت هناك مناقشات وتعاون إيجابي من أجل مصلحة العمل الدرامي.

وأشار إلى حرصنا على تناول العلاقة الزوجية وأهمية الاهتمام بها وضرورة مراعاة العشرة الطيبة، وكانت هناك رسالة أردنا الوصول بها إلى المتلقي.

وعقبت الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة عن رأي المجلس في المسلسل وفكرته، مشيدة بما تناوله والفكرة والتناول، وأن هذا العام كانت هناك عدد من المسلسلات ناقشت قضايا المرأة بشكل إيجابي وطرحت العديد من القضايا.

بينما عقبت مخرجة العمل مي ممدوح أن المسلسل كان له اسم آخر، ولكننا اتفقنا في النهاية على اسم "حسبة عمري".

وعلى جانب آخر، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجمة العمل الفنانة روجينا.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة على الشاشات المصرية بشكل قوي ومؤثر، ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

واستضاف الليثي أسرة ونجوم المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.

كما استمع الليثي إلى رأي الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة لمعرفة رأي المجلس في المسلسل وفكرته.

وأيضًا استضاف البرنامج العلماء الدكتور سعد الدين الهلالي والذي يوضح رأي الدين في هذه القضية "حق الكد والسعاية"، وهل يطالب بإصدار تشريع في هذه القضية.

وفي ختام الحلقة كرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة ونجوم مسلسل "حسبة عمري" وأهداهم درع تكريم من "واحد من الناس" وقناة الحياة، على هذا العمل المميز وما قدمه من رسائل ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع.

حسبة عمري مي ممدوح مسلسل حسبة عمري قضية حق الكد والسعاية العلاقة الزوجية

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