ملك أحمد زاهر تثير الجدل برشاقتها اللافتة| صور

حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة ملك أحمد زاهر



تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن رشاقتها الملفتة، حيث ظهرت مرتدية بلوزة باللون الأزرق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسمت بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ونسقت معها بنطلون بنفس اللون.



انتعلت ملك أحمد زاهر حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأزرق المتناسق مع لون إطلالتها، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات ذات اللون الذهبي.



أما من الناحية الجمالية، بدت ملك أحمد زاهر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

