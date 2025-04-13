نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة| صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ولكنه كشف عن بطنها، ونسقت معه بنطلون جينز واسع.

انتعلت نسرين طافش حذاء رياضي باللون البينك، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و التي زادت من أناقتها و نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.