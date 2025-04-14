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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أمريكا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات إلكترونية من الصين

هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي
هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي
وكالات

أعلن هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي، أن حكومة بلاده تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بالإضافة إلى أشباه الموصلات المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك على الواردات القادمة من الصين، خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح لوتنيك في تصريحات له، أن هذه الرسوم الجديدة ستقع خارج نطاق ما يسمى بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي، والتي ارتفعت بموجبها الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة الأسبوع الماضي.

استثناءات جمركية للهواتف الذكية 

قررت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، منح استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية، ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل “أبل” و"ديل"، التي تعتمد على الواردات من الصين.

وأعلنت الصين، الجمعة، عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 84% إلى 125%، ردا على قرار الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، حيث وصفت وزارة المالية الصينية هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقواعد التجارية الدولية.

وزير التجارة الأمريكي الرسوم الجمركية الصين الواردات الصينية

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