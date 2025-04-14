اطلع من الملعب.. إمام عاشور مهدد بالإيقاف بسبب سلوك غير رياضي

كُشف الإعلامي خالد الغندور في حلقة جديدة من برنامج “ستاد المحور”، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة وقعت خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، تحديدًا بين لاعب الأهلي إمام عاشور ومدرب بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش، عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبحسب مصادر مطلعة، أفاد أحمد المليجي، مراقب المباراة، في تقريره الرسمي، بأن يورتشيتش نزل إلى أرض الملعب عقب هدف التعادل لتوبيخ مدافعيه بسبب الأخطاء الدفاعية التي أدت إلى الهدف.

وأضافت المصادر أن هذا التصرف أثار غضب إمام عاشور، الذي اندفع نحوه بعنف ودفعه لفظيًا وجسديًا، حيث قال له: “اطلع من الملعب بلاش تضيع وقت”.

وأكدت المصادر أن الواقعة تم توثيقها في تقرير المراقب، ما دفع رابطة الأندية إلى التحرك سريعًا لمراجعة الأحداث، والتواصل مع الأطراف المعنية. ووفقًا لما ورد من مصدر داخل الرابطة، فقد تم التوصل إلى قرار مبدئي بمعاقبة إمام عاشور على سلوكه غير الرياضي تجاه المدير الفني لبيراميدز، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على يورتشيتش بسبب نزوله إلى أرض الملعب دون إذن، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح.

وتُعد هذه الواقعة من أبرز الأحداث التي شهدها اللقاء، والتي أثارت جدلاً واسعًا بين الجماهير والمحللين الرياضيين، لا سيما في ظل حساسية المباراة وأهميتها في صراع المنافسة على قمة الدوري. ومن المنتظر أن تُصدر رابطة الأندية بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح العقوبات وتفاصيل الواقعة بشكل نهائي



