حبس عنصر إجرامي ضبطت بحوزته أسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عنصر إجرامي بعد ضبطه بحوزته أسلحة نارية ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في جلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.

بلاغ بالواقعة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا والأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بجلب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها.



وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش – طبنجة – 8 فرد محلي – 4 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية