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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدون مركز إبداع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة بنها  وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات المركز.

وعقد وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها لقاءا موسعا مع مجموعة من الشباب رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين المستفيدين من البرامج التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.


وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية على توفير مجموعة من المبادرات التدريبية الرامية إلى دعم قدرات الشباب فى تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق مسار مهنى ناجح فى هذا المجال، أو الوصول إلى سبل للنجاح فى مسارات مهنية أخرى؛ وكذلك لتمكين الشباب من الحصول على فرص متنوعة فى العمل سواء من خلال الالتحاق بوظائف تقليدية أو سوق العمل الحر.

تنمية مهارات الشباب 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مركز إبداع مصر الرقمية يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال؛ حيث يأتى انشاء المركز فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات التكنولوجية المختلفة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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