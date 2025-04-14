رئيس صحة النواب يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة

طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة لافتا إلي أن بعض التوصيات الصادرة عن الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023-2024لم يتم تفعيلها ومن بينها تفعيل مراحل برنامج التأمين الصحى الشامل نظرا لأهميته للمواطن المصري .

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم مشروع الحساب الختامى لموازنة2023-2024.



وتساءل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن أسباب وجود عدد من المستشارين والمعاونيين لوزير الصحة رغم عدم ادراج وظائفهم فى جهاز التنظيم والإدارة .



وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة الرقابة على الجهات الاقتصادية التابعة لوزارة الصحة .

وقال :صحيح أن موازنتها مستقلة ،لكن الرقابة داىما وابدا تكون من الحكومة والبرلمان .