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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جواك هلاك .. طرح أحدث أغنيات بسمة عطا

بسمة عطا
بسمة عطا
قسم الفن

طرحت المطربة الشابة بسمة عطا، فيديو كليب أغنية جديدة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية بعنوان "جواك هلاك"، كلمات سلمى رشيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر. 

أغنية جواك هلاك، ذات طابع درامى، عبرت فيها بسمة بصوتها عن معنى كلمات الأغنية، وقدمت أداء تمثيليا رائعا باحترافية، فى مشاهد الفيديو كليب، جسدت فيه دور فتاة وقعت فى قصة حب فاشلة، تعرضت  فيها للكذب والخداع، وسيطرت عليها حالة من الضعف وعدم الأمان.

روجت بسمة لأغنيتها الجديدة من خلال نشر فيديو قصير من الأغنية، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليه بقولها: الاغنيه دي قريبه جدا مني ومن قلبي،  بجد اتمني تحبوها زي ما انا حبيتها (جواك هلاك ) خلال أيام. 

أغاني بسمة عطا

يذكر أن بسمة عطا طرحت فى بداية العام الماضى أغنية "متستبسطنيش" كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وكانت أولى أغاني بسمة، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

 كما حصلت بسمة، على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وشارك في الحفل  مجموعة من نجوم الفن.. كما طرحت بسمة أغنية "بين يوم والتانى"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.. وطرحت أيضا مع بداية العام الحالى أغنية "النهايات"، والتى حققت من خلالها نجاحا كبيرا وتصدرت بها تريند اليوتيوب، وهى من كلمات، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين، ومن إخراج منعم على.. تقول كلمات "جواك هلاك": 

دي كأنها غيبوبه اخدت مني وقت طويل شويه
او حد ساحب مني روحي وشدني وسيطر عليا
الضعف بان ضاع الامان وانا كنت متماسكه وقويه
ازاي قبلت الكدابين ورفضت شخصیات سویه
كان عقلي فين لما اتخدعت وشوفت من بره
جواك هلاك براك ملاك  مليان صفات ضاره
معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره
أما اللي زيي حياتها بيك فعلا بقت مره

انا كنت رهن التجربه وانت اللي بتجرب
صوتك بيرعب قلبي ليه وكإني بتكهرب
الدايره مقفوله وخلاص منك مفيش مهرب
دا انا بستعيذ بالله كمان اول ما بتقرب
كان عقلي فين لما اتخدعت وشوفت من بره
جواك هلاك براك ملاك  مليان صفات ضاره
معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره

أما اللي زيي حياتها بيك فعلا بقت مره

بسمة عطا المطربة بسمة عطا أغاني بسمة عطا أغنية جواك هلاك

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