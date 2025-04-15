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غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير، توقيع غرامة مالية قدرها (2000) ألفين جنيه فقط لا غير على الزملاء المرشحين المخالفين لمعايير الدعاية، ولصق استيكرات على الجدران الداخلية للنقابة بالمخالفة لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات.

كما قررت اللجنة تكليف الجهاز الإداري للنقابة بإزالة أي استيكرات جديدة يتم لصقها على جدران النقابة.

ووضعت  اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية كالآتي:

1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة. 

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح. 

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.

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