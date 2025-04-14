رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مدرسة قرآنية تضم 2000 طالب بالأقصر.. صور

زار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مكتب تحفيظ القرآن الكريم "المدرسة القرآنية بالبعيرات"، الذي يضم نحو 2000 طالب وطالبة، وصاحبه في الجولة الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

وأثنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على الدور الذي تقوم به مكاتب التحفيظ المنتشرة في ربوع الجمهورية، والتي تخضع لإشراف من المؤسسات المعنية، في خدمة كتاب الله والاهتمام بالنشء وربطه بالقرآن الكريم، مما ينعكس على المجتمع في تخريج جيل ملتزم بتعاليم دينه الحنيف.

وأضاف أن الأزهر الشريف لا يألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التحفيظ بما يسهم في القيام بدورها على الوجه الأمثل.

من جانبه اعتبر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المدرسة القرآنية بالبعيرات بمحافظة الأقصر نموذجا فريدا في مكاتب التحفيظ التي تلتزم بالمنهج المعتبر في تعليم القرآن الكريم، ومبادئ القراءة والكتابة ومعتبرا إحيائها لتراث "اللوح"، تمسكًا بالمنهج الأصيل في تحفيظ القرآن الكريم والذي تربت عليه الأجيال الأولى وكان له أثر في تخريج أكابر الحفاظ لكتاب الله، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية تتابع باستمرار أنشطة مكاتب التحفيظ الأهلية الخاصة لإشراف الأزهر الشريف للتأكد من القيام بدورها على الوجه الأمثل وتقديم التوجيه والدعم الفني لها.